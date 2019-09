Come scrive il Corriere Fiorentino, per la gara contro l’Atalanta, in programma domenica alle 18 a Parma, Montella sembra intenzionato a confermare la squadra che ha pareggiato contro la Juventus, a cominciare dalla difesa a tre con Caceres, Pezzella e Milenkovic, Davanti Chiesa e Ribery hanno fornito buone risposte, il ballottaggio tra Vlahovic e Boateng rischia di essere nuovamente rimandato, mentre per Pedro serve tempo. Il brasiliano ha lavorato a parte negli ultimi giorni e nel fine settimana giocherà con la Primavera di Bigica.

PER LA NAZIONE, INVECE, PEDRO HA UNA CHANCE DI GIOCARE TITOLARE