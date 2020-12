Come riportato da Il Corriere Fiorentino, il casting per l’attaccante è già partito. Ma questa volta si cerca una spalla e non un protagonista. I tre gol di Vlahovic nelle ultime tre partite vengono considerati come un segnale importante da non sottovalutare. Relegarlo in panchina in questo momento sarebbe una mossa sbagliata. Per questo motivo è necessario valutare con attenzione la pedina da inserire nello scacchiere. Si cerca un giocatore dalle caratteristiche complementari che entri da subito in sintonia con il serbo. Un compito difficile per Pradè in una finestra che offre generalmente poco. L’opzione preferita risponde al nome di Felipe Caicedo. L’ecuadoriano spesso ha fatto coppia con il bomber Ciro Immobile risultando decisivo. Lotito pretende 10 milioni, mentre il ragazzo vuole un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Un investimento di rilievo per un calciatore non più giovanissimo.

