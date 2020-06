Sulle pagine del Corriere dello Sport, il noto giornalista Alberto Polverosi ha commentato le ultime vicende della complicata vicenda stadio a Firenze. Un focus particolare è riservato alle lotte politiche interne che stanno rallentando l’iter ed i progetti per il nuovo impianto di Commisso: “Il tifo ha lanciato una campagna capillare a sostegno di Rocco. Ma è ridicolo e preoccupante il comportamento dei politici. Rifiutare (perché di rifiuto si tratta) un investimento del genere ci sembra un delitto, un reato nei confronti di Firenze e dei fiorentini.”

Nel pezzo è più volte sottolineato come gli ostacoli più grandi siano la burocrazia e l’ostracismo della politica. Dodici anni di rimbalzi e vincoli hanno fatto spazientire prima i Della Valle e poi Commisso. Nel quotidiano ci si chiede il motivo per il quale non si riesca a finalizzare questo grande investimento che porterebbe nuovi posti di lavoro e linfa economica.