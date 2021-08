Corre, segna, lotta: Nico Gonzalez ha una marcia in più

Nico Gonzalez si è già preso la Fiorentina e gli applausi della gente: l'argentino taglia le difese e sa già cosa fare

"Sguiscia da una parte all’altra, sorride beffardo, passa in mezzo ai difensori. Sembra un folletto". Così il Corriere Fiorentino tratteggia la partita di Nico Gonzalez contro il Torino, protagonista grazie ad un mix di fisico e velocità che ha messo k.o. i granata. Un metro e ottanta, spesso paragonato a Di Maria, ha già vinto una Copa America e in poche settimane si è già preso la Fiorentina, allargandosi quando c'è da ribaltare il gioco o da correre in contropiede, oppure infilandosi in area se la palla ce l'hanno i centrocampisti come in occasione del vantaggio.