CorFio: Ribery, uno di quelli che non vogliono smettere. Era proprio il caso?

Le Roi in Germania, ma non altrettanto in Italia

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si concentra sull'ex viola Franck Ribery, passato la scorsa estate alla Salernitana dopo che la Fiorentina non gli ha rinnovato il contratto. Sarebbe rimasto volentieri a Firenze, dove ha lasciato un ricordo agrodolce: alcune perle, ma due campionati di sofferenza, infortuni e pochi gol. Si sta ripetendo a Salerno, dove ha la fascia di capitano: 0 gol, qualche assist e un incidente notturno qualche tempo fa in auto. C'è la sensazione che si possa esprimere solo in orchestre del suo livello, che come Ibra non voglia smettere neanche di fronte al tempo che lo ha superato. Che voglia provare in tutti i modi a lasciare da vincente un calcio, quello italiano, che ha sempre ammirato da avversario. Se vince oggi, la salvezza della Salernitana potrebbe essere la giusta occasione.