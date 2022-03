CorFio: “La Fiorentina non ha sapore, rischia di vivacchiare senza un traguardo”

Un'analisi che mette in luce il rischio che la squadra gigliata sta correndo

Il pareggio dell’insoddisfazione, scrive il Corriere Fiorentino. Le partite della Fiorentina "non hanno molto sapore, non producono ottimismo, non accarezzano la classifica, se non da lontano". Rimane sempre qualcosa che galleggia tra il buono e il mediocre. Fiorentina e Verona hanno giocato senza meritare né demeritare. Sempre meglio non perdere, ma la differenza tra una vittoria e un pareggio non è più di un solo punto. "Il rischio della Fiorentina, che per ora in classifica ha una partita in meno come qualche altra squadra, è quello di trascorrere gli ultimi mesi del campionato nel mondo soddisfacente ma anonimo in cui vivacchiano le squadre qualunque". Senza un traguardo, anche se il traguardo sembra difficile, molte cose si annebbiano e scompaiono.