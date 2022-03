CorFio: Fiorentina, periodo complesso. Ma sognare l’Europa è possibile: l’analisi

Contro il Bologna la Fiorentina ha dimostrato di vivere un periodo difficile. Le analisi del Corriere Fiorentino

Grazie ad un clamoroso salto in alto (+17 punti rispetto alla passata stagione) i viola sono lì, a giocarsi l’Europa. Certo, sarà complicato. E la gara di domenica col Bologna ne è stata l’ennesima dimostrazione. Biraghi e compagni infatti hanno sì ritrovato il successo ma hanno pure confermato di vivere un periodo complesso . Questa l’analisi del Corriere Fiorentino, oggi in edicola:

I motivi sono diversi. Ci sono calciatori importanti in calo di condizione (Bonaventura su tutti), altri che continuano a viaggiare a corrente troppo alternata (Sottil, Castrovilli) e altri ancora che faticano tremendamente ad inserirsi nei meccanismi di Vincenzo Italiano. Il riferimento è a Cabral e Ikonè, arrivati a gennaio ma incapaci, fino ad ora, di offrire un contributo accettabile. Per non parlare della partenza di Vlahovic dalla quale, però, bisogno sempre ripartire. Se la Fiorentina crea meno del girone d’andata, gioca (un po’) peggio, e fatica a vincere anche contro avversari abbordabili, è soprattutto perché nel bel mezzo della stagione ha perso il suo giocatore più importante. Quello che, da solo, valeva l’upgrade da squadra normale a squadra in grado di competere. Eppure, nonostante tutte queste difficoltà, i viola sono lì. Merito di Italiano, che ha saputo compattare il gruppo, dello spirito che anima lo spogliatoio (basta ripensare all’esultanza dopo il gol di Torreira al Bologna) e, anche, dei problemi delle altre. Inoltre, guardando i numeri: dalla partenza di Vlahovic, sono arrivate 14 punti in 9 partite. Potrebbero essere 17, vincendo il recupero. Ciò vorrebbe dire, considerando il solo girone di ritorno, essere al quarto posto. Numeri, non opinioni, che raccontano una sola verità: sognare, nonostante il mal di gol e un calendario complicato, si può.