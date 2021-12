CorSport – Infortunio Pulgar alla caviglia e non al tendine d’Achille

Entrato al 76', Pulgar è dovuto uscire pochi minuti dopo per un colpo duro di Ionita: ecco la zona interessata

Per quanto la Fiorentina dovrà fare a meno di Erick Pulgar? In attesa di conoscere da ACF qualcosa di più sulle sue condizioni, il Corriere dello Sport - Stadio parla del suo infortunio. Il cileno, al rientro ieri dopo quasi due mesi, è uscito dopo soli dodici minuti dal suo ingresso in campo per un colpo duro subito da Ionita (neanche ammonito) alla caviglia. Non un problema al tendine dunque, scrive il quotidiano, ma comunque una situazione da monitorare nelle prossime ore per capirne di più.