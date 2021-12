Coppa Italia, verso il Benevento: turnover relativo, chance per Rosati?

Mercoledì la Fiorentina affronterà il Benevento di Fabio Caserta. Possibile turnover per Vincenzo Italiano

La Fiorentina ha ribadito più volte come la Coppa Italia quest'anno sia un obiettivo stagionale. Dunque in vista del Benevento di mercoledì i viola sono pronti a sferrare l'offensiva. Nella giornata di ieri, coloro che hanno giocato la partita contro la Salernitana, hanno svolto il solito lavoro differenziato, gli altri hanno ripreso ad allenarsi regolarmente. In vista della partita di mercoledì sarà fatto del turnover soprattutto a centrocampo, dove le soluzioni sono molteplici. Salvo novità last-minute saranno ancora assenti Dragowski, Castrovilli e Nastasic per infortunio. Primo fra tutti potrebbe trovare spazio il jolly di Vincenzo Italiano: Youssef Maleh. Insieme a lui, lottano per una maglia da titolare Saponara, Benassi e Pulgar. Anche in difesa potrebbe essere possibile vedere alcuni cambi come Igor e Venuti. Italiano più volte quest'anno è stato imprevedibile fino a pochi minuti dalla gara con gli undici titolari e chissà che non ci possa essere dello spazio anche per il terzo portiere viola Rosati.