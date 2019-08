Coppa Italia: Fiorentina e Montella, Berlusconi e l’ex Brocchi per l’esordio

Repubblica in edicola si sofferma sul curioso incrocio di Coppa Italia che la Fiorentina avrà contro il Monza. La società è di Berlusconi, tra i dirigenti invece c’è Galliani: Montella, ai tempi del Milan, con loro ha vinto una Supercoppa Italiana. La squadra brianzola gioca in C, ma è una delle più forti della categoria: l’obiettivo è raggiungere subito la Serie B. Sulla panchina avversaria Montella troverà Brocchi, ex viola, che aveva sostituito proprio in rossonero.