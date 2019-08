Ci sarà Milan Badelj, titolare contro il Monza in Coppa Italia, che si gioca la fascia di capitano con Federico Chiesa (vicecapitano della scorsa stagione). Come riporta Il Corriere dello Sport, senza German Pezzella i gradi potrebbero essere portati da uno dei due, con il croato che in conferenza stampa aveva dichiarato: «In questo momento è al braccio di un grande uomo che l’ha ricevuta dopo il mio saluto e rimarrà al suo braccio». Senza l’argentino, però, vedremo chi sceglierà Montella.