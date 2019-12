Coppa Italia, arriva il Cittadella: un’altra occasione per Vlahovic

Domani sera in Coppa Italia contro il Cittadella mancheranno sia Chiesa che Ribery. Secondo Il Corriere dello Sport Stadio, a guidare l’attacco viola potrebbe esser probabilmente il giovane Dusan Vlahovic, magari supportato dagli esterni. L’attaccante ha trovato spazio nelle ultime gare della Fiorentina ma non ha mai inciso (se non nella doppietta finale di Cagliari). Domani sera è vietato sbagliare e sono vietati gli errori nonostante l’attacco potrà esser molto giovane. Serve riuscire laddove ultimamente la Fiorentina ha deluso di più: serve tornare a fare gol.