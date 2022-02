Cooperative del gol a confronto: arriva l’Atalanta imbattuta in trasferta

Quella di oggi si prospetta come una sfida ad alto tasso di spettacolo

La vigilia dell'Atalanta è stata diversa dalle altre: il presidente Percassi ha tranquillizzato tutti sulla continuità del progetto dopo la cessione delle quote della società avvenuta ieri. E il guanto di sfida alla Fiorentina è lanciato: l'Atalanta è l'unica squadra in Europa che è ancora imbattuta in trasferta, con 9 vittorie e 3 pari. La Gazzetta dello Sport scrive che i due attacchi, quello della Dea e quello viola, mandano in gol ben 33 giocatori complessivamente - 16 la Fiorentina, 17 l'Atalanta, e anche se orfani di Zapata e Muriel infortunati e Vlahovic ceduto, sono comunque temibili.