Contro l’Inter servirà la miglior difesa. E il miglior Milenkovic

Il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola riparte da un dato importante che ha contraddistinto la prima giornata, ma anche tutta la scorsa seconda parte di stagione: la difesa della Fiorentina funziona molto bene. Il suo reparto arretrato, infatti, non è stato solo fra i migliori post lockdown, ma anche con il Torino ha mantenuto la porta inviolata: Iachini ha chiesto di non cedere nessuno sul mercato proprio per mantenere l’equilibrio che si è venuto a creare. Stavolta, però, sarà già una prova del nove: Lukaku e Lautaro sono pessimi clienti per tutti e ripartiranno – proprio sabato – dai 55 gol infilati insieme fino a poche settimane fa. E Milenkovic? Commisso è stato chiaro, anche con il Milan: non si vende. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e al momento non ci sono rinnovi in vista, ma il messaggio va in una sola direzione, quella di non aprire alla cessione.