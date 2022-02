Contro l’Atalanta per scavalcare la Roma: è pranzo d’Europa al Franchi

La Fiorentina sfida la squadra che nel recente passato è stata insieme modello e rivale

La Fiorentina punta al sorpasso sulla Roma, e lo fa grazie all'aiuto dei tifosi, chiamati ieri a raccolta sui social. Di fronte la quarta forza del campionato, l'Atalanta, ormai stabilmente abituata anche ai palcoscenici europei. I nerazzurri, scrive il Corriere Fiorentino, restano un modello da seguire anche per la Fiorentina, che intanto ha visto accorciarsi le distanze in classifica e nei risultati. Le risposte arrivate nelle ultime due sfide sono state generalmente positive, anche se Italiano si aspetta più gol dagli esterni; logico però che il rientro di Torreira e Bonaventura dalla squalifica cambi qualcosa nelle scelte iniziali, a cominciare dalla porta dove si rivedrà Dragowski e non Terracciano rimasto fuori dai convocati per problemi fisici (al suo posto il giovane Fogli).