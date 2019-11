Come scrive il Corriere Fiorentino, per la gara contro il Verona, in programma domenica alle 15 allo stadio Bentegodi, Montella potrebbe convocare anche Bryan Dabo viste le squalifiche di Casrovilli e Pulgar. A centrocampo, infatti, la coperta è corta. Sarebbe la prima chiamata per Dabo, reduce dagli impegni con il Burkina Faso.