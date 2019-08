Contro il Monza per ritrovare sorrisi e fiducia del Franchi, dove la vittoria manca dal 30 gennaio

La Fiorentina ci riprova dopo sei mesi e mezzo, tanto è passato infatti dall’ultimo successo al Franchi in una gara ufficiale. Era il 30 gennaio scorso ed i viola passeggiarono sulla Roma battendola 7-1. Quella resta l’unica vittoria casalinga di tutto il 2019: da quella gara è cambiato praticamente tutto, a partire dalla proprietà. Montella, anche se ultimo dei colpevoli, è entrato in piccola parte nel trend negativo viola, e sa quanto sia importante tornare a vincere in casa. Contro un Monza, sottolinea La Gazzetta dello Sport, che con la Serie C non c’entra nulla. L’unico dubbio di formazione è tra Pulgar e Castrovilli, chi vince incontrerà una tra Cittadella e Carpi. L’estate viola è stata un susseguirsi di emozioni, dall’arrivo di Rocco Commisso a quello dei nuovi dirigenti, la permanenza di Chiesa e il ritorno di Badelj.