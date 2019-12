Contratto: “Fiorentina la mia squadra del cuore. Oggi Montella non può sbagliare”

Renzo Contratto, ex difensore della Fiorentina tra il 1980 e il 1988 con all’attivo ben 222 presenze, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Tanti gli argomenti trattati dal torinese di nascita ma fiorentino d’adozione, adesso fa il procuratore ma la squadra gigliata ha sempre un posto speciale nel suo cuore. Tra i ricordi più vividi i molti duelli con l’austriaco Schachner, definito letale in area di rigore. Mentre si definisce onorato di aver condiviso lo spogliatoio con leggende del calibro di Pulici, Graziani, Pecci e Sala che riuscirono a portare a Firenze uno spirito d’appartenenza unico. Nessun dubbio sulla sua squadra del cuore, per lui Firenze e la Fiorentina rappresentano ancora un’emozione forte ed indescrivibile.

Mentre sull’ attualità aggiunge: “Oggi sarà un match delicatissimo per entrambe: Montella non può più sbagliare e se finisse male non è da escludere qualche ribaltamento. Anche il Toro sta cercando la propria identità e mi piacerebbe potesse tornare a competere per l’Europa come ai tempi di Mondonico”.