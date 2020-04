Contratti in scadenza, l’ipotesi: restare in società fino al nuovo termine della stagione

Sembra allontanarsi l’ipotesi di andare avanti con le trattative fino al 31 dicembre, più probabile che si possa arrivare a settembre, al massimo a ottobre. Pure qui, tempo al tempo. In ogni caso, i campionati – scrive La Gazzetta dello Sport – avranno tempi di chiusura differenti. Certamente, si andrà oltre il 30 giugno: deadline classica per i contratti. In Serie A, non mancano i nomi “eccellenti” che a breve (novità permettendo) potrebbero essere liberi: tra gli altri Ibrahimovic (prolungamento legato a obiettivi personali), Biglia e Bonaventura del Milan, Mertens e Callejon del Napoli, Buffon della Juventus (in odore di rinnovo), Padelli e Borja Valero dell’Inter e Palacio del Bologna, mentre De Silvestri si legherà ancora al Torino. Servirà muoversi con cautela: la Fifa non può prevalere sugli accordi tra le parti (club e atleti) e su una legge dello Stato. Così sta puntando sulla «raccomandazione» – non vincolante e che non inciderà sui regolamenti -, che suggerisce quanto segue: i contratti verranno prolungati fino al termine ufficiale della stagione. Quindi, facendo un esempio e ipotizzando il «rompete le righe» al 31 luglio, Callejon vestirebbe la maglia azzurra per un altro mese. E se si opponesse? Servirebbe arrivare alla «stretta di mano» con la società, altrimenti – se ci fosse il pericolo di uno «scontro» – ci si dovrebbe affidare alle leggi del lavoro e sportive nazionali e alla camera di risoluzione della Fifa.