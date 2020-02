Tuttosport ha intervistato il conduttore, noto tifoso della Fiorentina, Carlo Conti:

La vittoria contro la Sampdoria? Ci voleva proprio in tempi come questi, un bel riscatto per ridare fiducia alla squadra, ai tifosi, al tecnico e scalare piano piano la classifica anche perché quest’anno, per noi viola, è davvero dura (…). Non è semplice gestire una squadra così giovane. Chiesa pare abbia ritrovato la forma fisica e mentale.