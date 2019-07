Contatto Barone-Ghirelli, fra un anno nascerà la Fiorentina B

Nella sede della Lega Pro di Via Jacopo da Diacceto, ieri si è svolto una riunione molto importante per il futuro della Fiorentina. Al termine del meeting, tra Joe Barone e il presidente della Lega Pro Ghirelli, è emersa la forte volontà da parte della nuova proprietà di dotarsi di una squadra B. Presumibilmente, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, a partire dal campionato 2020-21 di Serie C. Queste le parole di Francesco Ghirelli: “un biglietto da visita eccellente per la Fiorentina, perché testimonia un’incredibile sensibilità verso il territorio e la città di Firenze. La Fiorentina allestirà la seconda squadra per aumentare i giovani italiani per la Nazionale azzurra”.