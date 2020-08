Contatti costanti con l’Empoli: c’è il talento Ricci nel mirino. La Fiorentina fa sul serio

In ottica mercato continuano i contatti tra Pradè ed il Ds dell’Empoli Accardi. Al centro del discorso il futuro del centrocampista Szymon Żurkowski e non solo. Il polacco nel periodo di prestito con gli azzurri ha convinto tutti. Secondo quanto riportato da Repubblica c’è la reciproca volontà di trovare un’intesa, anche se resta da capire su quali basi. Si valuta un nuovo prestito o magari una cessione a titolo definitivo. L’obiettivo della dirigenza Viola potrebbe essere quello di allargare l’operazione coinvolgendo Samuele Ricci, italiano classe 2001 che ha impressionato in Serie B. Su di lui c’è una forte concorrenza di Napoli e il Borussia Dortmund.

-> TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA