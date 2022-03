Concentrata, aggressiva e concreta: Italiano suona la carica

Italiano chiede concretezza. Le occasioni vanno sfruttate e oggi deve esserci solo un risultato nella mente dei calciatori

Concentrata, aggressiva e concreta. Queste le tre parole chiave nominate da Vincenzo Italiano durante la conferenza stampa prima della sfida di oggi contro Bologna. I viola devono tornare assolutamente al successo e bissare il periodo del "buon gioco senza risultato". Come scrive La Repubblica, sarà una sfida che arriva in un momento particolare, simile a quello dell'andata. Anche in quel momento la Fiorentina arrivò al Dall'Ara con la voglia di vincere per mantenere solido il sogno europeo. Quel sogno che a dieci partiti dalla fine, undici contando il recupero con l'Udinese, non può essere tralasciato, ma ben custodito, alimentato e perseguito con tutta la voglia del mondo. "Dobbiamo giocare da Fiorentina" ha detto il tecnico viola. Il Bologna è una squadra ostica, che non molla mai. Anche nella partita d'andata, nonostante il dominio della squadra di Firenze, sono sempre rimasti in partita, facendo sudare sette camicie alla Fiorentina prima di vincere. Servirà la partita perfetta, con i fiorentini pronti a suonare la carica per 90'.