Con l’Udinese duello fra i pali, ma Drago non ha il posto assicurato

Con l'Udinese Dragowski è pronto a tornare titolare, ma Terracciano si è ben comportato. E occhio alla possibile riconferma

Sulle pagine del Corriere Dello Sport oggi in edicola si parla dell'avvicinamento alla prima sfida del 2021, quando al Franchi arriverà l'Udinese. Il quotidiano sottolinea come Italiano si porti dietro diversi dubbi di formazione, a partire anche dalla porta: Dragowski ha infatti finalmente recuperato ed è pronto a rientrare dopo tre mesi ai box. Sia il polacco che lo staff tecnico hanno preso tutte le precauzioni del caso, ma ora sembra esserci l'agognato semaforo verde per il ritorno in campo. Terracciano se l'è però cavata più che bene in sua assenza e toccherà al tecnico l'ultima parola. E - secondo il quotidiano - in caso di conferma di quest'ultimo, su Dragowski potrebbe tornare di moda anche il mercato, soprattutto dall'Inghilterra. Il contratto in scadenza 2023 potrebbe infatti accendere nuovamente gli interessi della Premier.