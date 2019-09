Con la Samp bilancio favorevole. Ma i viola non vincono da quattro anni

Se l’ultima vittoria casalinga dei viola in campionato risale ormai quasi ad un anno fa, quella contro la Sampdoria al Franchi manca dal 2015. Dopodiché i blucerchiati hanno raccolto una vittoria e tre pareggi, mentre in Coppa Italia la Fiorentina vinse 3-2 il 13 dicembre 2017. Lo riporta La Nazione, che sottolinea come il bilancio contro i genovesi è favorevole – 34 vittorie, solo 9 sconfitte in 67 precedenti -.

———————-

CLICCA PER LEGGERE:

– CLASSIFICA AGGIORNATA DI “SERIE A”

– RISULTATI E CLASSIFICA “PRIMAVERA 1”

– RISULTATI E CLASSIFICA DI “SERIE A” FEMMINILE