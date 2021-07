Con il Foligno Biraghi potrebbe riposare. E spunta un’altra amichevole

Nell'amichevole di oggi Biraghi potrebbe osservare un turno di riposo visto che ieri ha lasciato in anticipo l'allenamento

Oggi la Fiorentina sarà di nuovo in campo per affrontare un'amichevole contro C4 Foligno, club di promozione. Secondo il Corriere Dello Sport oggi in edicola, Italiano concederà un po' di riposo a Cristiano Biraghi, che ieri ha lasciato prima il campo di gioco. Quello di oggi (i dettagli) sarà un altro appuntamento importante verso l'inizio del campionato, ma ce ne saranno altri. Come si legge sul quotidiano, infatti, si fa largo l'ipotesi di un'amichevole il 7 agosto al Franchi contro l'Espanyol.