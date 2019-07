La Fiorentina sa benissimo che arrivare a Boateng non è facile. Su di lui c’è l’Eintracht Francoforte, pronto a mettere sul tavolo un triennale. Ma per motivi personali, familiari, il giocatore è fortemente combattuto e apprezzerebbe anche una soluzione italiana. Boateng non ha solo il profilo giusto dal punto di vista tecnico, centrocampista a tutto-tondo, ma ha anche la personalità giusta che cercano Pradè e Montella, un giocatore simbolo, una guida per una squadra che pare si “confezionerà” giovane, magari brillante ma inesperta. Boateng conosce sei lingue: inglese, tedesco, turco, italiano, francese e arabo e, importantissimo, conosce benissimo il calcio italiano e quello internazionale. Ha le qualità per diventare la “guida” di cui ha assoluto bisogno la nuova Fiorentina, si legge su Stadio.