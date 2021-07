Compattezza e sincronia: Italiano lavora sulla difesa

Vincenzo Italiano sta lavorando molto sulla difesa della Fiorentina, in attesa dei ritorni di Quarta e Pezzella

Sarà una Fiorentina votata all'attacco, ma anche più pronta in difesa. Vincenzo Italiano sta lavorando molto anche al reparto arretrato oltre che sul suo calcio aggressivo. Repubblica analizza le idee dell'allenatore, basate sulle "catene" di destra e sinistra che dovranno essere funzionali al resto della squadra. Compatte, automatiche, come una macchina che funziona alla perfezione. Sarà la difesa ad essere osservata speciale: Italiano non potrà testare Pezzella né Quarta - che sono ancora in vacanza - e ora sta lavorando con gli altri elementi in rosa. L'attenzione per la difesa è massima: sincronia, compattezza e palleggio per giocare il pallone e coinvolgere il resto dei compagni. Nella costruzione dal basso che il tecnico sta impostando fino alla noia, in attesa dei due assenti, c'è Milenkovic (per quanto?), mentre Biraghi e Venuti cercano riscatto, mentre Terzic, Ranieri e Dalle Mura potrebbero essere di ottima prospettiva.