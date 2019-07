Commisso vuole un americano: Weah jr. sfuma, Barone va su Miazga. Ma il Chelsea…

Commisso vuole conquistare Firenze con i prossimi acquisti e, al tempo stesso, allargare i confini della Fiorentina negli Stati Uniti. Per questo, ha chiesto a Daniele Pradè e a Joe Barone di prendergli un nazionale americano: dopo aver provato a convincere Tim Weah, il figlio di George, ma ormai si era accordato con il Lille, e scartato un altro nazionale Usa con passaporto europeo, Will Trapp, l’attenzione nelle ultime tre settimane si è concentrata su un difensore del Chelsea: Matt Miazga, 24 anni, 1,93, americano con passaporto polacco, piede destro, specializzato nella difesa a tre dove può occupare le due posizioni laterali. Forte di testa, generoso in area e nei contrasti, Miazga è dotato di un buon lancio lungo, utile a innescare gli esterni. Barone ha chiesto il giocatore ai Blues – spiega La Repubblica – ma la prima richiesta lo ha gelato: oltre venti milioni. A Londra gli hanno detto anche che su Miazga c’è un altro club italiano: il Brescia. La Fiorentina ha preso tempo, ma il giocatore piace.