Commisso vuole il doppio colpo: Bonaventura più Paquetà. La situazione

La Fiorentina è pronta a riprovarci per Lucas Paquetà del Milan. I rossoneri sono pronti a cedere il brasiliano: richiesta di 40 milioni di euro, ma è possibile chiudere a 30 più bonus. Resta da superare un altro ostacolo, cioè la volontà del giocatore, che ha corteggiatori importanti, comprese squadre che il prossimo anno dovrebbero partecipare alla Champions. La Fiorentina comunque ci proverà perché Paquetà piace più di De Paul. I viola seguono con interesse anche Giacomo Bonaventura, in scadenza con i rossoneri il prossimo 30 giugno. Su di lui ci sono Lazio, Roma, Napoli, Torino e qualche opzione straniera. La Fiorentina mette sul piatto un’offerta allettante e la possibilità di essere al centro del progetto tecnico, dunque non molla e aspetta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.