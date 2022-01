Commisso vs Gazzetta: se ne parla in USA

Negli Stati Uniti non passa inosservata la denuncia querela di Commisso contro la Gazzatta dello Sport.

Come era prevedibile l’eco della denuncia presentata da Rocco Commisso contro La Gazzetta dello Sport ha avuto un riscontro anche negli Stati Uniti. In particolare è il quotidiano Americaoggi.us vicino alla comunità Italo-americana, a riportare tutta la vicenda e le tappe che hanno portato il patron viola a rivolgersi alla giustizia ordinaria per diffamazione a mezzo stampa.