Commisso vacilla, Iachini rischia davvero: la soluzione è un traghettatore fino a giugno

Parma-Fiorentina, la presentazione de La Gazzetta dello Sport: “Beppe Iachini sa di essere a rischio. E sa che una sconfitta a Parma taglierebbe quasi certamente anche l’ultimo sottile filo che lo lega a Rocco Commisso. L’uomo che lo ha voluto in estate e che lo ha difeso sia dopo il rocambolesco pareggio con lo Spezia, sia dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Roma. Ma anche il patron sta vacillando. Non a caso ha accettato l’idea che i suoi collaboratori si guardassero intorno puntando gli occhi su una figura come Cesare Prandelli. Prandelli avrebbe dato il via libera per un contratto fino al 30 giugno 2021. Insomma, in partenza da traghettatore sperando poi di cambiare prospettiva strada facendo. Ma per il momento c’è ancora Beppe in panchina. E la speranza della Fiorentina è quella di uscire da questo momento critico e riprendere la marcia alla conquista di una classifica ai margini della zona Europa”.

