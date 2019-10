Commisso, una giornata very fast. Prima dalle ragazze, poi al Franchi

Nella giornata di ieri Rocco Commisso si è coccolato i suoi ragazzi. L’allenamento seguito da bordo campo, qualche parola con Castrovilli e Vlahovic, prima della giornata di fuoco che lo vedrà seguire in giro per l’Italia a seguire la sua Fiorentina (prima a Cesena per la Supercoppa femminile, poi al Franchi). Il Corriere dello Sport – Stadio fa il punto sulle giornate fiorentine del patron viola. Rocco è abituato ad andare velocissimo, a partire dalla vicenda stadio. Il “fast fast fast” deve far sì che tra 47 mesi (e non 48) Firenze abbia un nuovo stadio, e che sia proprio lui a detenere il controllo dell’area dove investirà. Commisso vuole vedere la prima partita della stagione 2023/24 giocata nel nuovo impianto alla Mercafir.