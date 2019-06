Commisso, toccata e fuga a Firenze intensa. Rocco arriva e… sblocca: l’agenda

Giusto il tempo di smaltire il fuso orario e poi si metterà al lavoro. Rocco Commisso è in Italia – per la seconda volta in 20 giorni – e oggi arriverà a Firenze per accelerare su più fronti, a partire dal calciomercato. La squadra viola, ricordiamo, sarà impegnata fra 3 settimane nell’International Champions Cup negli USA [CLICCA].

Come scrive il Corriere Fiorentino, la prima operazione sarà quella legata alla cessione di Veretout, da cui la Fiorentina ha l’obiettivo di incassare 25 milioni. Nessun club si è avvicinato alla cifra richiesta, ma non è detto che l’arrivo di Rocco possa sbloccare questa situazione nel giro di pochi giorni. Quella del tycoon americano sarà una toccata e fuga: domani sarà Magnifico Messere della finale del Calcio Storico, poi si incontrerà in privato col sindaco Nardella per parlare del nuovo stadio. Infine, presto saranno chiariti i ruoli di Antognoni e Batistuta.

Da quel momento in poi, inizierà ufficialmente la campagna di rafforzamento viola. Nelle casse societarie ci sarà una buona liquidità per iniziare a investire e innescare il meccanismo di crescita della Fiorentina. Pradè sta effettuando i primi sondaggi, ma fino al 1° luglio non potrà concludere operazioni in modo ufficiale per conto dei viola.