La rabbia di Rocco Commisso non si placa. La notte tra domenica e lunedì non è bastata per ritrovare serentità dopo l’arbitraggio di Juventus-Fiorentina e ieri, approfittando dell’appuntamento a Coverciano per la Panchina d’Oro, il presidente viola ha esposto tutta la sua preoccupazione per i tanti errori arbitrali. Il Corriere Fiorentino ripercorre la giornata del n° 1 italo-americano, tra le lamentele esposte a Gravina e la risposta secca di Nicchi che non è piaciuta affatto. Bordate anche per Lapo Elkann e Nedved, ma da parte di Commisso non c’è la paura che queto sfogo possa avere ripercussioni.