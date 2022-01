Commisso si gioca il futuro: oltre 100 milioni per giocarsi la credibilità

La cessione di Vlahovic sarà un banco di prova per Commisso in estate, ma non solo. C'è da finire un campionato finora da Europa

Redazione VN

Fare affari con chi hai sempre condannato stride, ma almeno dalla Juventus arriveranno un bel pacchetto di milioni. La Nazione analizza la cessione da parte di Rocco Commisso di Vlahovic ai bianconeri, vista come "ossigeno per le casse viola e plusvalenza vera". Dopo Chiesa, il serbo: un doppio affare da oltre 100 milioni che arriveranno a giugno e saranno il vero test per la credibilità di un progetto come quello viola che pare essere decollato in questa stagione, dopo un paio di anni di affanni e apprendistato.

Nonostante la perdita del miglior giocatore in rosa - si legge - c'è l'occasione di mettere nel motore uomini di qualità per dare alla squadra una vera e propria fisionomia europea. Già con Vlahovic fino a fino a giugno la Fiorentina aveva tutte le certe in regola per lottare per qualificarsi a una delle competizioni europee ma con gli ararivi di Ikoné, Piatek e Cabral non è detto che la rosa di Italiano ne esca ridimensionata. Secondo il quotidiano questa è la parte del bicchiere mezzo pieno, adesso tocca a Rocco alimentare una passione che si era appena riaccesa.