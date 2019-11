Commisso settantenne, quale miglior regalo di una vittoria a Verona?

Vincere a Verona per augurare “Happy Birthday” a Rocco Commisso, che domani compie settant’anni tondi tondi. Questa è la motivazione in più per la Fiorentina, che si appresta a vivere una settimana importante con il ritorno proprio del presidente gigliato a Firenze in vista di molti appuntamenti cittadini, primo fra tutti per importanza la presentazione del progetto per il Centro Sportivo il 28 novembre a Bagno a Ripoli (LEGGI).

Senza dimenticarsi dello stadio, su cui Rocco è sempre stato molto chiaro, e della voglia di assistere ad una vittoria interna della Fiorentina, cosa che potrebbe – incrociamo le dita – avvenire il 30 di questo mese contro il Lecce. In più, l’approssimarsi del mercato vuol dire colloqui fitti con Barone, Montella e Pradè; prima un regalo della Fiorentina a Rocco, poi, in sede di mercato, il patron ricambierà. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.