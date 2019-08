Commisso/1: “Se Firenze sta bene, sto bene anch’io. Se sono qui è grazie ai tifosi”

Durante l’intervista a Repubblica in edicola sul quotidiano di oggi Rocco Commisso ha sottolineato l’importanza dei ricavi, precisando che è tale non perché «io faccio più soldi» ma per dare opportunità alla squadra. Spiega poi a braccia aperte che è impossibile competere con la Juventus che ha un monte ingaggi cinque volte maggiore (250 milioni contro 50) di quello attuale della Fiorentina.

E a proposito di Juventus, Chiesa alla fine è rimasto. «Avevo fatto una promessa ai tifosi e l’ho mantenuta» . E loro, i tifosi, hanno risposto con 25mila abbonamenti battendo ogni precedente record dell’era Della Valle. «È grazie ai tifosi se ho comprato la Fiorentina. A Firenze se la squadra fa bene, la città si rigenera e io sto bene».