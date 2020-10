Commisso scuro in volto, è l’ora delle riflessioni. Non solo Sarri sulla piazza

La Nazione non usa giri di parole: Commisso era scuro in volto al momento di lasciare Cesena. La situazione non è delle migliori, la Fiorentina sta perdendo terreno e Iachini chiede tempo per far inserire gli ultimi arrivi nei suoi schemi. La società è disposta ad aspettare? I prossimi giorni offriranno lumi, fermo restando che non verranno prese decisioni a caldo. Le voci però si rincorrono, e Sarri a fine mese potrebbe risolvere tutto quanto con la Juventus per accasarsi a Roma o a Firenze. E fra i tecnici liberi c’è anche Semplici. L’episodio della risposta di Biraghi al vice di Iachini (LEGGI) non fa che aumentare la confusione…