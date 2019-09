Non solo presidente viola, Rocco Commisso è l’uomo che si vuole battere negli States per ridare smalto ai mitici New York Cosmos, che ha acquistato nel 2016: “Non sono favorevole al sistema chiuso degli Usa senza promozioni o retrocessioni. Anche perché gli americani finiscono per confrontarsi solo con se stessi”. E ribatte sul fatto che dopo 5 mesi dal suo acquisto hanno cancellato il campionato dove giocava per paura dell’effetto Commisso. Il modello “capitalistico” del calcio europeo premia e punisce allo stesso tempo: “Di calcio ne so più degli americani mentre in Italia devo ancora capire tanto”.

Poi parla anche del tentativo di acquistare il Milan: “A un certo punto ero sicuro di aver chiuso. Mister Li non l’ho mai incontrato ma ero pronto a firmare quando lui all’improvviso ha cambiato legali e advisor. Ho pensato che ci fosse dietro un altro acquirente. Si parlava di imprenditori americani e di due russi. Invece si è consegnato a Elliot malgrado gli avessi offerto il modo di uscirne illeso”.