Commisso riparte tra dubbi e incertezze. Da Montella al nuovo stadio, tanti punti interrogativi

Oggi Rocco Commisso ripartirà per gli Stati Uniti, direzione New York, dopo due settimane a tinte viola non proprio felici. Come scrive il Corriere Fiorentino infatti, il tycoon ha vissuto giorni dalle emozioni contrastanti. Dalla soddisfazione per il nuovo Centro Sportivo a Bagno a Ripoli, alla “risoluzione” momentanea del caso Chiesa passando dai risultati disastrosi della squadra all’irrisolta questione stadio. Sì perché il patron viola è in attesa della risposta della Soprintendenza e dei periti incaricati di dare un prezzo ai terreni Mercafir. Per quanto riguarda il campo, la misura è colma: dopo essersi accollato le colpe dopo il Lecce, stavolta la fiducia in Montella non è più totale.