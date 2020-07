Commisso preoccupato, per la Fiorentina e per il consenso dei tifosi

Tante grandi proposte fuori dal campo, ma i risultati quando si tratta di giocare sono preoccupanti. La Nazione in edicola oggi lancia l’allarme, e individua nella gestione fallace del rapporto con Iachini una delle cause del tracollo viola. Le frasi della dirigenza durante la quarantena, la tacita consapevolezza del cambio a fine stagione da parte del gruppo. C’è ancora un discreto margine sulla zona retrocessione, sei punti, ma la sostanza non cambia: la preoccupazione di Commisso per il declino viola è palpabile. Troverà ancora largo consenso quando potrà rientrare in Italia? I risultati continuano a non arrivare e a non confermare definitivamente la bontà del percorso intrapreso. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane sul ritorno di Rocco. Intanto è quasi comico il guasto ai macchinari del VAR dopo le polemiche con la Lazio, ma il rigore per il Sassuolo non poteva essere più appariscente. Avrebbe dovuto essere fuori uso anche l’arbitro, per non vederlo.