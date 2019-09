Campo, ma anche mercato. Domani alle 22 chiuderà la finestra estiva dei trasferimenti. Come scrive La Nazione, è probabile che Rocco Commisso – che oggi raggiungerà Genova -, dopo aver visto la partita contro il Genoa, vada a Milano per seguire da vicino le ultime trattative.

INTANTO L’INTER RIFIUTA L’OFFERTA PER POLITANO