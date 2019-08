Commisso pensa al giro di campo al Ferraris

Rocco Commisso ci sta pensando ma solo all’ultimo scioglierà le riserve su ciò che ha in mente di fare. L’idea di un nuovo giro di campo, stavolta in uno stadio avversario, è un qualcosa che il numero 1 viola ha in testa già da tempo, fin da quando cioè sabato scorso il tycoon è stato sommerso dagli applausi dei 33.000 presenti al «Franchi» prima di Fiorentina-Napoli. Stavolta il clima sarà diverso. Molto più ostile, visto che – scrive La Nazione – Marassi è uno degli impianti più caldi di tutta Italia e che per il Genoa di Andreazzoli quella di domani sarà la prima partita in casa. Eppure non per questo mister Rocco ha scartato del tutto l’ipotesi di sottrarsi alla sua passeggiata sul manto verde, magari per dare la carica alla squadra a pochi minuti dal fischio d’inizio del match.

Tutto dunque sarà rimandato a domani, quando in ogni caso Commisso e la sua famiglia raggiungeranno la Liguria con l’obiettivo di riportare a Firenze i primi punti dalla stagione e godersi in tutta serenità le ultime ore di calciomercato. A sostenere la squadra al «Ferraris» ci saranno probabilmente quasi 900 tifosi viola, che nonostante la capienza ridotta del settore ospiti raggiungeranno in massa Genova per quella che resta una tra le trasferte più affascinanti: a ieri erano stati venduti quasi 800 biglietti e tutto lascia pensare che si possa andare verso il sold-out (la capienza massima è di 906 posti).

