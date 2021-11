Commisso passa ai rinforzi. No a distrazioni: su Vlahovic si decide a Natale

Commisso non ha intenzione di distrarre la squadra, il futuro di Vlahovic alla Fiorentina sarà definito entro la fine dell'anno

La Gazzetta dello Sport racconta della visita alla squadra di Rocco Commisso, all'indomani del KO di Empoli. Il presidente ha rincuorato staff tecnico e squadra ed ha "riabbracciato" Dusan Vlahovic. La rosea ribadisce come al momento non ci sia nessun incontro in agenda tra il patron e l'entourage del serbo. Il futuro del gioiello serbo verrà deciso durante le vacanze di Natale. Fatto che dà seguito alla volontà del proprietario di non distrarre la squadra con notizie e tormentoni di mercato. In questo momento la priorità della società, presidente in testa, è delineare le strategie in vista del mercato invernale. Commisso lavora a stretto contatto con i propri dirigenti, sul "dossier" Vlahovic, ma soprattutto riguardo i colpi in entrata, leggasi alle voci Ikoné (SCHEDA) e Berardi.