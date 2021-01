Commisso non si ferma più: stadio, centro sportivo e trasferte. Entro giovedì il responso del Mibact

Neanche un attimo di sosta per Rocco Commisso, appena tornato in Italia da Oltreoceano. La Nazione racconta che la prima tappa è stata a Bagno a Ripoli, dove entro i primi dieci giorni di febbraio verrà posata la prima pietra del nuovo Viola Park. La sensazione è che, fino a quel momento, il patron rimarrà a Firenze, dove mancava dallo scorso 28 ottobre. Nessun incontro col sindaco Casini, ma un controllo ai lavori di ristrutturazione della villa, che sono già cominciati. Capitolo stadio: entro giovedì il responso del Mibact verrà reso noto. Dopo la visita a Bagno a Ripoli, Commisso ha assistito all’allenamento della Fiorentina in vista della gara col Napoli, che la famiglia al completo seguirà con passione. E il bis è atteso a Bergamo, dove a metà della prossima settimana la Fiorentina Primavera giocherà la finale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. Poi si penserà al resto, con una stagione tutta da raddrizzare. Il tutto è riportato da La Nazione.

