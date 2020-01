Commisso nervoso per i vincoli della Soprintendenza. Il paragone con il Dall’Ara

Sul possibile restyling dell’Artemio Franchi, il Corriere Fiorentino svela un curioso retroscena:

Nella rifondazione della Fiorentina avere uno stadio moderno (con servizi che danno altri ricavi) è fondamentale. Com’è importante che sia di proprietà (ma anche una concessione lunga si può mettere a patrimonio. Pare che, però, la burocrazia e i tempi italiani abbiano innervosito Commisso. Così come i vincoli della soprintendenza: quando ha incontrato il canadese Joe Saputo, patron del Bologna, che gli ha mostrato il progetto di ristrutturazione del Dall’Ara, pare che il presidente viola ci sia rimasto male per i minori vincoli posti in Emilia.