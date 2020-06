Commisso-Lotito: gli opposti si attraggono. E la Lazio è diventata modello per la Fiorentina

Domani sera Fiorentina-Lazio. La sfida dell’Olimpico – scrive il Corriere Fiorentino – sarà anche quella tra Commisso e Lotito, i poli opposti che si attraggono. Due personaggi che per storia, cultura, pensieri e abitudini non potrebbero essere più diversi. Opposti, appunti. Ma nella realtà molto vicini. Nell’arco dei mesi il loro rapporto si è fatto proficuo e il riferimento alle questioni di politica del pallone non è casuale.

Fin dal suo arrivo a Firenze, Commisso ha detto di voler rinnovare il calcio italiano. Un’idea che si è subito tradotta in pratica in Lega, all’interno di quel Palazzo del quale spesso Lotito è risultato padrone (quasi) incontrastabile. E’ lì che il presidente della Lazio ha accolto Joe Barone. I due definiscono “ottimo” il loro rapporto. Oggi le due società si ritrovano molto più in sintonia di quanto non lo fossero quando a gestire i viola era la famiglia Della Valle.

Fiorentina e Lazio hanno fatturati simili (circa 100 milioni per i viola, 122 per i biancocelesti), bacino d’utenza, risorse, storia. La differenza sta nei risultato. Lotito è riuscito a fare della Lazio una squadra vincente: 3 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane durante la sua gestione stanno lì a dimostrarlo. Quello laziale per la Fiorentina è un modello da seguire.