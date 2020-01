Rocco Commisso è in arrivo a Firenze, per la prima visita del nuovo anno. Il presidente viola sbarcherà già in mattinata in città prima di cominciare ad adempiere ai suoi tanti impegni. Il Corriere Dello Sport prova a riassumere la fitta agenda dell’italo-americano, a partire dalla grande concentrazione sul comparto sportivo. Dopo aver seguito costantemente in aggiornamento telefonico, adesso il patron viola è pronto a guardare tutti negli occhi di persona, a partire da Iachini, che conoscerà subito dopo aver incontrato i giocatori e la dirigenza. Ci sarà spazio per tutto – si legge – perché Commisso si intratterrà a Firenze per circa dieci giorni, restando anche per Fiorentina-Spal e probabilmente anche per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta datato 15 gennaio.