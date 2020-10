Commisso infiamma lo scontro politico: “Faccia i nomi”, “Campanello d’allarme”

Quando parla Rocco Commisso non passa inosservato e così è stato anche in occasione dell’ultima intervista al Corriere Fiorentino, che oggi si concentra sulle reazioni della politica alle sue parole, che hanno scatenato la reazione del sindaco Nardella. Ma non solo, perché lo stesso Commisso in giornata ha chiarito la sua posizione in giornata con una frase che riassume il suo pensiero: “Quando esce il pane arrivano le formiche”. Ovviamente, non sono mancate le reazioni dalle opposizioni: “Parole gravissime, rappresentano un campanello d’allarme. Un investitore importante non può e non deve essere ‘spolpato’ dagli appetiti di affaristi senza scrupoli”, l’attacco di Lega e Fratelli d’Italia.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina